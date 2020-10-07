Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi - Son Dakika

Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi

07.10.2020 16:52
Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bozhane'de ki balıkçı lokantalarının sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bozhane'de ki balıkçı lokantalarının sorunlarını meclis gündemine taşıdı. Bunun için imar değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Başkan Posbıyık, Bozhane'de yaşanan olaylara da dikkat çekti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ekim ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda Bozhane'de ki balıkçı lokantalarının sorunlarını gündeme taşıdı. Kaymakamlık, İlçe Tarım, İlçe Milli Emlak ve Belediye olarak sorunun çözümü için bir araya geldiklerini söyleyen Posbıyık, Su Ürünleri Kooperatifi'ne tepki gösterdi, Bozhane içinde yaşanan olaylara dikkat çekti.

Posbıyık, açıklamasında şunları söyledi: "Kaymakamlık, İlçe Tarım, İlçe Milli Emlak ve Belediye olarak bir araya geldik. Balıkçı lokantalarının sorunu nasıl çözülür diye masaya yatırdık. Bu ancak günübirlik turizm alanı olarak imar planı yapıldığı takdirde, imar planları da mülkiyet sahibi belediyeye müracaat ettiğinde değerlendirmeye alınabilir. Burada mülkiyet sahibi hazinedir. Tarım Bakanlığı'na tahsis edilmiş olsa bile burası Hazine'nin yeridir."

"1994 öncesine dönüyor"

Balıkçı barınaklarında iyi işler olmadığını ifade eden Başkan Posbıyık, bölgenin 1994 öncesine dönmeye başladığını vurguladı. Posbıyık konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; "Balıkçı barınağı elden gidiyor, uyarıyorum. 1994 öncesine dönüyor. Kapıları kapattılar, içerilere sokmuyorlar. Yürüyüş yolları yaptık, dünya para harcadık. Balıkçılara ağ yeri yaptık, aydınlatma yaptık. Halk dolaşsın diye yerler yaptık. Kapıyı kapattılar, insan sokmuyorlar. Akşamları tiner, kokain, bıçaklama, yaralama, açık alanda içki içme Günaha giriyorsunuz. Tarihe not düşüyorum. 1994'den beri oralarda büyük mücadele verdik. Aynı günlere geri dönüyoruz. Bunu da yapan bu yönetim. Çekek yerlerinin hepsini de Ereğli Belediyesi yapmıştır. Dünyanın parasını harcadık. Her birinden 60 bin lira devir parası alıyorlar. Halkta yanlış bilgi var, biz oradan da lokantalardan da para almıyoruz. Su ürünleri alıyor. Çekek yerlerine devir yaptırıyorlar, avantalarını alıyorlar. Ereğli eski o anarşist durumlara doğru gidiyor." - ZONGULDAK

Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi
Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi
Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi
Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi
Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi
Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi
Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi

Halil Posbıyık, Zonguldak, Bozhane, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi - Son Dakika

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