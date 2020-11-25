Posbıyık'tan 'Kadına şiddete hayır' etkinliği - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde belediyede çalışan kadın personelle bir araya gelerek 'Kadına Şiddete Hayır' dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin kadın çalışanları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile birlikte 'Kadına Şiddete Hayır' mesajı verdi.

Başkan Posbıyık, belediye avlusunda bir araya geldiği kadın personel ile birlikte İstanbul Sözleşmesi'nin Uygulanmasını istedi. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak kadına yönelik şiddete karşı çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Posbıyık, şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddete 'hayır' diyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istiyoruz. Son yıllarda kadına yönelik şiddet iyice arttı. Bilmiyorum insanlar mı canavarlaştı, eskiden oluyordu da iletişim araçları bu kadar yaygın değildi biz mi duymuyorduk. Ekonomik nedenlerden mi bu hale gelindi, bilmiyorum. Biz Ereğli Belediyesi çalışanları kadın arkadaşlarımızla birlikte burada 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla, 'İstanbul Sözleşmesi Uygulansın' sloganıyla bir araya geldik. Kadınlarımızı, bacılarımızı, annelerimizi, bizi bu yaşlara getiren büyüklerimizi, her noktada güzellikler oluşturan kadınlarımızı her zaman destekliyoruz. Onlar sevgiye ve saygıya layık. Onlara yönelik şiddet kabul edilemez. Kadına Şiddete karşı çalışmalarımızı Ereğli Belediyesi olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Onun için hep beraber 'Kadına Şiddete Hayır' diyoruz."

Tümbel-Sen Belediye Temsilcisi Maide Kelenpeli tarafından belediyede çalışan kadınlara, üzerinde 'İstanbul Sözleşmesi Uygulansın' yazılı maske dağıtıldı. - ZONGULDAK