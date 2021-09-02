Üye Girişi
Posbıyık'tan kaymakamın gönderilmesine tepki - Son Dakika

Posbıyık'tan kaymakamın gönderilmesine tepki

02.09.2021 16:29
Posbıyık'tan kaymakamın gönderilmesine tepki, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İzmir Vali Yardımcılığı görevine atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun gönderilmesine belediye meclisinden tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İzmir Vali Yardımcılığı görevine atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun gönderilmesine belediye meclisinden tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının ikinci oturumunu tamamladı. Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gündem dışı konuşmasında İzmir Vali Yardımcılığı'na atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun ilçeye yaptığı hizmetlere değinerek gönderilmesi için yapılan dedikodulara yanıt verdi. Hizmetler konusunda kaybedilecek zamana atıfta bulunan Başkan Posbıyık konuşmasında şunları söyledi:

"Siyaset çok önemli bir olay değil. Ben CHP'liyim, onur duyuyorum. Karşımdaki siyasi görüşüne asla bakmam. Karakterine, kişiliğine, adam oluşuna bakarım. Ereğli'yi seven insanlar lütfen siyaset yapmasınlar. Ben yıllardan beri belediye başkanlığı yapıyorum. Çok değerli kaymakamlarla çalıştım. Çok mükemmel kaymakamlarla çalıştım, hepsini şükranla yad ediyorum. Hepsinin güzel hizmetleri var ama bu dönem gelen Kaymakam ile Ereğli için çok değerli, iyi çalışmalar yaptık. Milletvekili, ilçe başkanlığı bazında kişiler kaymakamı göndermek için elinden geleni yaptılar. Yok Halil Posbıyık'ın arkadaşı, yok Halil Posbıyık'a yardım ediyor. Bana ne yardım edecek kardeşim. Ben belli bir noktaya gelmişim. Ereğli'ye hizmet ediyoruz. Üniversite kampüsü belli bir noktaya geldi. Son 1-2 yılda belli bir noktaya geldi, bu günlerde temel atacağız. Yeni gelecek Kaymakam da daha fazla hizmet edecektir ama bu işin toparlanması var. Bodrum'daki hayırsever birinden 4 milyon lira aldık, hemen başlayacaktı inşaatlar patır patır. Yeni gelen Kaymakamın toparlanması en az 6 ay, 1 sene. Peki bu 6 ayın hesabını kim verecek Ereğli halkına? Bunu buradan göndermeye çalışan paçozlardan bahsetmiyorum, Milletvekili, ilçe başkanları hesap verebilecek mi? Ereğli halkı bunu anlamayacak mı? Bu adam Ereğli için kötülük mü yaptı? Ben şahidim. O AK Partili, AK Parti'den milletvekili adayı olmuş. Ben CHP'liyim. Adamla yanyana gelemiyordum, korkuyorum. Zarar vereceğim çünkü Halil Posbıyık'ın arkadaşı CHP'li belediyeye yardım ediyor diye. Bu Ereğli'ye kötülüktür. Yazıktır. Bunu yapanlara söylüyorum, bunun hesabını veremezler öbür dünyada. Ereğli'yi kişiler yazmayacak, tarih yazacak. Basın mensubu arkadaşlar sormasınlar üniversite temeli neden atılmadı, ne zaman atılacak diye. Ne bileyim ben." - ZONGULDAK

Posbıyık'tan kaymakamın gönderilmesine tepki

İsmail Çorumluoğlu, Halil Posbıyık, Ereğli, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Posbıyık'tan kaymakamın gönderilmesine tepki - Son Dakika


Son Dakika

Bağcılar'da gündüz vakti yaşana olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırmış 17:23 Bağcılar'da gündüz vakti yaşana olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırmış 2 aylık bebeği bulunan kadın, eşinin silahıyla kendisini başından vurdu 17:13 2 aylık bebeği bulunan kadın, eşinin silahıyla kendisini başından vurdu 3 kızını öldüren müezzinin, disiplinsiz hareketlerinden dolayı görev yerinin değiştiği ortaya çıktı 17:06 3 kızını öldüren müezzinin, disiplinsiz hareketlerinden dolayı görev yerinin değiştiği ortaya çıktı
Sokakta temizlik yaparken bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket 17:01 Sokakta temizlik yaparken bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı 16:51 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı 16:23 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti 16:01 Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil 15:36 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil

Son Dakika Haberleri
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşana olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırmış
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
17:01 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
16:22 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı
16:19 Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım
Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti         
17:26
Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim         
17:15
Adana'da yaşanan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da yaşanan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
17:09
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi         
16:56
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:58
Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı         
14:37
Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
14:32
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı         
14:25
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 17:30:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Posbıyık'tan kaymakamın gönderilmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement