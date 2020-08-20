Posbıyık'tan Komutan Gün'e ziyaret - Son Dakika

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar 'ın tayininin çıkmasının ardından bu göreve atanan Tuğamiral Taner Gün, ilçedeki görevine başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Komutan Gün'e 'Hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu. Komutanlık özel defterini de imzalayan Başkan Posbıyık, Gün'e yeni görevinde başarılar diledi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:18

Kaynak: İHA

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