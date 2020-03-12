Posbıyık'tan Türkiye 2'ncisi kuaföre destek - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Antalya'da düzenlenen yarışmada Türkiye 2'ncisi olan Ereğlili kadın kuaförü Tolgahan Malçok'ka yeni yarışma öncesi destek verdi.



Kdz. Ereğli ilçesi Belediye Başkan Posbıyık, Tolgahan Malçok'u başarısından dolayı tebrik etti, "Ereğlili hemşerilerimin hem bireysel, hem takım olarak ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen yarışmalarda gösterdikleri başarıdan dolayı çok mutlu oluyorum. Bu başarıların artması için her zaman olduğu gibi desteğimiz devam edecek" dedi. Bu yıl yapılacak yarışmaya eğitmen olarak katılacağını söyleyen kuaför Tolgahan Malçok "Yarışma sonunda yeni bir tasarımla sunum yapacağım. En iyi şekilde Ereğli'mizi temsil edeceğim" dedi.



Başkan Posbıyık, Malçok'a yeni yarışma öncesinde de başarı diledi. - ZONGULDAK