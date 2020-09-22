Posbıyık vantuza kilit vurup suyu koruma altına aldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kızılcapınar Barajı bölgesine giderek halkın içme suyunu karşılayan hattın başındaki vantuza kilit vurdu, koruma altına aldırdı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, halkın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kızılcapınar Barajı'ndan sağlanan su hattını güvenlik altına aldırdı, 'Başkalarının enerji üretmesi değil, bizi halkın içme suyu ve sağlığı ilgilendiriyor' mesajı verdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, ilgili daire müdürleri ve zabıta ekipleriyle birlikte Kızılcapınar Barajı bölgesine giden Başkan Posbıyık, Arıtma Tesisi'ne giden su hattında inceleme yaptı. Önceliklerinin halkın içme suyunu korumak olduğunu ifade eden başkan Posbıyık, "Pandeminin olduğu bir dönemde, koronanın dolaştığı günlerde suyun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Daha evvel de ifade ettiğimiz gibi barajda su seviyesi düşmeye başladı. O bakımdan bir takım sıkıntılarla iç içeyiz. Bizim amacımız halkımıza sağlıklı olarak su temin etmeye çalışmak. Şu anda üzerinde bulunduğumuz alan Kızılcapınar Barajı'ndan Belediyemizin Arıtma Tesisi'ne giden hattaki vantuzdur. Burayı kontrol altına almak için etrafını çelik tellerle kapatacağız ve kilitleyeceğiz. 1,5 kilometre hat boyunca alttan borularımız geçiyor ve DSİ bizim adımıza kamulaştırmıştır, tamamen Kdz. Ereğli Belediyesi'ne aittir. Bunun üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Dolayısıyla buralarda tedbir aldık, güvenlik koyacağız. Sürekli olarak bu hatta herhangi bir işlem yapılmaması için güvenlik dolaştıracağız. Son derece önemsiyoruz su meselesini. Hijyen meselesi, koronavirüsün dolaştığı bu dönemde son derece önemli. Onun için halkımızın su ihtiyacı da çok önemli. Başkalarının enerji üretmek için su alması, almaması bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizi sadece halkın içme suyu, sağlığı ilgilendiriyor. Onun için de önlemlerimizin tümünü alıyoruz" dedi. - ZONGULDAK