Posbıyık yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirdi - Son Dakika

Posbıyık yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirdi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi 2020 yılı Eylül ayı Meclis toplantısını Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirdi.

Posbıyık yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirdi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi 2020 yılı Eylül ayı Meclis toplantısını Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah salonunda gerçekleşen toplantıda yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Kdz.Ereğli Başkanı Halil Posbıyık inşaat ruhsatlarında büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Posbıyık konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Çalışmalarımız devam ediyor. ERDEMİR ile görüşmelerimizde devam ediyor. Büyük yatırımlar yapmak için onlarla yapacağımız anlaşmaların neticesini bekliyoruz. Kendi imkanlarımızla 15 bin ton asfalt dökeceğiz. Ören gibi işlek alanlarda 70 bin metrekare serpme asfalt dökmeye başlıyoruz. Halk Kafe bitmek üzere, enfes bir yer yapıyoruz. Amacımız diğer kafelere artık değişim yapıp, modernleşmelerine örnek olmak. AKM'yi büyük bir oranda iyi noktaya getirdik. AKM'de sadece tadilat değil aynı zamanda yeni salonlar ortaya çıkacak. Bunun yanında restoran çalışmamız var. Ona çalışıyoruz. Projesi belli, ihale aşamasına geldi. Ereğli'de çok büyük sıkıntılar var. Maalesef inşaat ruhsatlarında büyük hatalar yapılmış. Müfettiş geldiğinde bütün bunların hepsini teftiş etmiş. Biz hiçbir işlem yapamıyoruz. Bu sakat işleri düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Kuvay-i Milliye için heykel yaptırıyoruz. Ereğli için büyük önemi var. Turizmi geliştirmeye çalışıyoruz. Kültür merkezi yapıldığında roma havası yaşayacak. Sera, Ata tohumu çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir sera yapılmaya çalışılıyor. Çiçeklerimizin büyük çoğunu Ereğli Belediyesi üretiyor. Dere yataklarının yan duvarlarını güçlendiriyoruz. Dere yataklarının hem duvarlarını sağlamlaştırıyoruz hem de enerji hatlarını yerin altına alıyoruz. Ereğli'nin hakları korunmuyor. Ben asfalt dökebilmek için gayret ediyorum. Bilançosu en düzgün olan Belediye benim. Enerji üreteceğiz. Bu yaklaşık 400- 450 bin lira civarında falan tutuyor. Ereğli Belediyesi olarak sokak aydınlatmalarına yaklaşık 800 milyar aylık ödeme yapıyorum. Yani bu parklarda yanan enerjiyi devlet değil, belediye veriyor. Sütlüce merkezinde 220 dönümlük bir yer bulduk. Taşlı ve tarıma elverişli değil. Bu yeri talep ettik, yanında trafo da var. Sağolsun Valimiz yardımcı oldu. Bölge milletvekilleri CHP'li olduğum için genel müdüre talimat vermişler, bize yeri vermiyorlar. Zonguldak Milletvekillerine sesleniyorum. Böyle vicdansızlık olur mu? Barajlarımızda seviye düştü. Koku oluşmaya başladı. Hatta suyun rengi bile değişti. Ama biz önlemlerimizi alıyoruz. Karışımları yükselttik ve bize yüksek maliyete mal oldu.ERDEMİR ile durumlar düzelirse Ereğli için devrim niteliğinde olacak. Çok büyük hayallerim var. İleride bir şey olabilir diye ambarlarımızı hijyen malzemeleriyle, dezenfektanlarla dolduruyoruz." - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Zonguldak, Eylül, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 17:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirdi - Son Dakika

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