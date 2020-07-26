Poşedinde uyuşturucuyla yakalanan kişi, gözaltına alındı (2) - Son Dakika

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine yapılan aramada elinde taşıdığı poşette 120 gram esrar maddesi bulununca gözaltına alınan A.K., emniyette verdiği ifadede esrar maddesini M.Ö.'den aldığını söylemesi üzerine ekipler, harekete geçti. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, M.Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı. A.K. ve M.Ö.'nün, uyuşturucuyu İzmir'den aldıklarını ve Ödemiş'te satacaklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir),