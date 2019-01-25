Son Dakika Haberleri: Poseidon Heykeli Fırtınaya Direnemedi

Poseidon Heykeli Fırtınaya Direnemedi

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına, Yalı Caddesi üzerinde bulunan Poseidon heykelini devirdi.

Poseidon Heykeli Fırtınaya Direnemedi, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına, Yalı Caddesi üzerinde bulunan Poseidon heykelini devirdi.

Didim'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkilerken; fırtına sebebiyle Yalı Caddesindeki Poseidon heykeli devrildi. Yunan mitolojisinden denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon heykelinin yıkıldığını gören esnaflar ve vatandaşlar, konuyu Didim Belediyesine bildirirken, Poseidon heykelinin yıkıldığı gören Didimliler de olayı sosyal medyadan duyurdu.

Heykel 2012 yılında Didim'e gelen tatilcilerin dikkatini çekmek ve turizmde çeşitlilik oluşturmak amacıyla konulmuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Güncel
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