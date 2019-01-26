Son Dakika Haberleri: Poseidon Heykeli Fırtınaya Direnemedi

Poseidon Heykeli Fırtınaya Direnemedi

1 saat önce

Poseidon heykeli fırtınaya direnemediAYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına, Yalı Caddesi üzerinde bulunan Poseidon heykelini devirdi.

Poseidon heykeli fırtınaya direnemedi

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına, Yalı Caddesi üzerinde bulunan Poseidon heykelini devirdi.
Didim'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkilerken; fırtına sebebiyle Yalı Caddesindeki Poseidon heykeli devrildi. Yunan mitolojisinden denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon heykelinin yıkıldığını gören esnaflar ve vatandaşlar, konuyu Didim Belediyesine bildirirken, Poseidon heykelinin yıkıldığı gören Didimliler de olayı sosyal medyadan duyurdu.
Heykel 2012 yılında Didim'e gelen tatilcilerin dikkatini çekmek ve turizmde çeşitlilik oluşturmak amacıyla konulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuvaletini Yapmak İçin Gittiği Nehre Düştü, Cesedine 12 Gün Sonra Ulaşıldı Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiçbir Koşulda İstifa Etmeyeceğim

Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı Martin Skrtel, Atabey Çiçek'ten Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 02:22:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Poseidon Heykeli Fırtınaya Direnemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]