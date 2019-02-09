Poşet Beyanı Üretici Tarafından Verilmeli"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, poşet beyannamesinin satış noktasında değil üretici tarafından verilmesi gerektiğini savunarak, "İşletmelere getirilen beyan zorunluluğu, sürenin erken olması ve...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, poşet beyannamesinin satış noktasında değil üretici tarafından verilmesi gerektiğini savunarak, "İşletmelere getirilen beyan zorunluluğu, sürenin erken olması ve cezai yaptırımların yüksek olması nedeniyle işletmeleri zor durumda bırakıyor." ifadesini kullandı.



Yontan, yazılı açıklamasında, plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesinin ve beyanının işletmeler için zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.



Poşet beyan sisteminde yaşanan sıkıntı ve sorunlara dikkati çeken Yontan, plastik kullanımının azaltılması, çevre için önemli bir karar olmasına karşın, beyan ve bildirimlerin uygulamada önemli sorunlara neden olduğunu ileri sürdü.



Yontan, işletmelere getirilen beyan zorunluluğunun, sürenin erken olması ve cezai yaptırımlar nedeniyle işletmeleri zor durumda bıraktığını ileri sürerek, "İşletme sahipleri yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde yüksek para cezalarının yanı sıra hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Poşet beyannamesinin satış noktasında değil üretici tarafından verilmesi gerektiğini savunan Yontan, şunları kaydetti:



"Nihai tüketiciye satışı aynı şekilde devam etmeli ve poşet tüketimi bu yolla azaltılmalı. Söz konusu kanunun yasalaşma süreci ve uygulaması çok hızlı geliştiğinden işletmeler yeterince bilgilendirilmemiştir. Bu sebeple uygulamanın ertelenmesi ve bu süre içinde beyan sisteminin iyileştirmesi ile işletmelerin bilgilendirilmesi gerekmekte. Beyan yükümlülüğü üretici-ithalatçı ve satış noktalarına verilmiş. Dolayısıyla beyan işletmelerce yapılacak olup, sorumluluğu da onlara ait olacak. Ancak bu beyanların doğruluğunun incelenmesinin ve güvenceye alınmasının gerektiği de kuşkusuzdur. Mali müşavirler bu aşamada devreye girmeli ve yapılan beyan hakkında bir 'beyan güvencesi' vermeli. TÜRMOB, bu kapsamda yapılacak incelemenin esaslarını belirlemeye hazırdır."



Yontan, çevre duyarlılığından taviz vermeden, uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümü için uygulamanın ertelenmesi, aksayan yönlerinin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

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