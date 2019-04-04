Poşet beyannamesinde son gün 24 Nisan
1 saat önce
Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlerin beyannameleri 24 Nisan'a kadar verilecek, geri kazanım katılım payı ödemeleri 30 Nisan'a kadar yapılacak.
Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlerin beyannameleri 24 Nisan'a kadar verilecek, geri kazanım katılım payı ödemeleri 30 Nisan'a kadar yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:14
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