Son Dakika Haberleri: Poşet beyannamesinde son gün 24 Nisan

Poşet beyannamesinde son gün 24 Nisan

1 saat önce

Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlerin beyannameleri 24 Nisan'a kadar verilecek, geri kazanım katılım payı ödemeleri 30 Nisan'a kadar yapılacak.

Poşet beyannamesinde son gün 24 Nisan, System.String[]
Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlerin beyannameleri 24 Nisan'a kadar verilecek, geri kazanım katılım payı ödemeleri 30 Nisan'a kadar yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:14 

Ekonomi
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