Poşet Düzenlemesi Ev Hanımlarına Gelir Kapısı Oldu

Bir çocuk annesi Merve Kaplıca, evinde çeşitli figürlerle süslediği bez çantaları satarak ev ekonomisine küçük de olsa katkıda bulunuyor.

Bir çocuk annesi Merve Kaplıca, evinde çeşitli figürlerle süslediği bez çantaları satarak ev ekonomisine küçük de olsa katkıda bulunuyor. Genç anne, 1 Ocak itibariyle başlayan ücretli naylon poşet uygulamasının ardından hayata geçirdiği projesiyle hem girişimcilik örneği sergiliyor hem de eşine yardımcı oluyor. 1 Ocak 2019 itibariyle başlayan ücretli naylon poşet düzenlemesi, dolaylı yoldan ev hanımları için gelir kapısı oldu. İstanbul'da yaşayan bir çocuk annesi Merve Kaplıca (27), alışverişte kullanılabilecek bez çantaları çeşitli figür ve şekillerle süsleyip online olarak satışa sunuyor. Genç anne bu yolla hem bebeğinin masraflarını sadece eşine yüklemiyor hem de ev hanımlarının da evde yapacağı küçük girişimlerle gelir elde edebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bir rehber öğretmeni olan Merve Kaplıca, işsiz olduğu dönemlerde ücretli poşet düzenlemesinin gündeme gelmesinin ardından böyle bir fikir geliştirerek, çalışmalarını satışa sunduğunu aktardı. Bebeği dünyaya gelmeden önce bir özel okulda rehber öğretmeni olarak görev yaptığını ancak, bebeği doğduktan sonra işine ara vermek zorunda kaldığını anlatan Merve Kaplıca, "Ben rehber öğretmenim, özel sektörde öğretmenlik yapıyordum, aynı zamanda halka ilişkiler mezunuyum. 3 yıldır da çalışıyordum. Sonrasında bebeğimiz dünyaya gelince ara vermek durumunda kaldım. Tekrar işe dönmek istediğimde de iş bulamadım. Evde sadece bebeğimle ilgilenerek kendimi iyi hissetmediğimi fark ettim. O süreçten sonra bir arayışa girmiştim ve ücreti poşet düzenlemesiyle ben de denemeye başladım ve şuan da gayet güzel ilerliyoruz" dedi.



"BECERİKLİ OLDUĞUMU TASARIMLARI YAPMAYA BAŞLADIKTAN SONRA FARK ETTİM" Bir buçuk ay önce rastladığı benzer çalışmalardan ilham alarak ilk ürünlerini ortaya çıkardığını söyleyen girişimci Kaplıca, "Böyle bir fikir aklıma bir buçuk ay önce geldi. Sosyal medya üzerinden gördüm bir sayfada çok ilgimi çekti, inceledikten sonra çalışmaları 'Ben niye yapmayayım?' diye düşündüm. Aslında böyle bir beceriye sahip olduğumu da tasarımları yapmaya başladıktan sonra fark ettim. Bir-iki küçük deneme ile başlamıştım etrafımdaki herkes çok beğenince çalışmalarımı bende sosyal medyada bir hesap açıp yaptığım tasarımları paylaşmaya başladım ve beğeni de alınca devam etmeye karar verdim. Bir buçuk aydır da eşimin desteğiyle beraber yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



"BEBEĞİMİ UYUTTUĞUM ZAMANLAR ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUM" Merve Kaplıca, 1 yaşındaki bebeğinden artan vakitlerde çalışmalarını yaptığını dile getirerek, "Bir yaşında küçük bir bebeğim var, işlerimi o izin verdiği zaman yapıyorum genelde geceleri onu uyuttuktan sonra çalışabiliyorum. Yaklaşık günde iki saat boyayarak hafta da beş altı tane çıkartabiliyorum ama talebe göre de yoğunluğumu ona göre hızlandırıyorum" şeklinde konuştu.



"FIRÇALARI ALIRKEN BİLE HİÇBİR FİKRİM YOKTU" Kaplıca, "Fikir aklıma geldi ve bir gün annem ile birlikte boyaları ve fırçaları almaya gittik, hatta fırçaları alırken bile hiçbir fikrim yoktu gözüme hoş gelenleri alarak başladım. Yeni bir sayfa açarak aldığım ürünleri paylaşıp başlamaya ilk adımı attım. Sayfamın ismi 'Laurel Tasarım' kızım ismi de Defne oradan gelen bir isim, kulağımıza çok hoş geldi böylelikle başlamış olduk" diye konuştu.



ÖĞRENCİLERE ÖZEL SİPARİŞLER Zamanla yaptığı işin kendisinde bir hobi oluşturduğunu vurgulayan Kaplıca, "Gözümde canlandırdığım zihnim de oluşan renkleri birbirine yakıştırıyorum ve ortaya da güzel şekiller çıkıyor yaptıkça bende daha çok sevdim ve benim için de hobi haline dönüştü. İsme ve kişiye özel çalışmalarımız da oldu öğretmenlerden siparişlerimiz geliyor öğrencilerin isimlerini yazdırıp güzel şekillerle boyattırıp öğrencilerine hediye etmek isteyen anaokulu ya da okul öncesi öğretmenlerimiz oldu. Bu şekilde de kişiye özel tasarımlarda yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



EV HANIMLARINA TAVSİYE Genç anne yaptığı bu girişimin diğer ev hanımlarına da ilham olmasını umduğunu kaydederek, "Küçük bir cesaret sadece gündemi takip ederek günün şartları ne getiriyorsa neyi gerektiriyorsa ona uygun bir gelir sağlamak için başlayabilirler boyama konusunda da eğer azıcık bir el yatkınlıkları varsa renkleri seviyorlarsa ya da ince işlerle uğraşmayı seviyorlarsa bence kesinlikle cesaret edip başlamalarını tavsiye ediyorum. Ben çok severek ilerletiyorum küçükte olsa bir katkısı oluyor ailemize en azından bebeğimin masraflarına destek oluyorum boş durmaktansa bu şekilde yol izliyorum kesinlikle herkese tavsiye ediyorum" tavsiyelerinde bulundu.



"ÇOCUĞUMUZA BAKIYORUM, İHTİYAÇ OLAN MALZEMELERİ SAĞLIYORUM" Eş Halilcan Kaplıca ise bu süreçte eşine her türlü destek vermeye çalıştığını belirterek,"Güzel bir fikirdi çok hoşuma gitti başlarda nasıl olur nasıl ilerletebiliriz ne fikirlerle yola çıkabiliriz diye düşündük sonrasında ikimizde iyi olacağına karar verdik ve eşim çizim yapmaya başladı çizimleri de gayet iyiydi benimde çok hoşuma gitti. Açıkçası hafta içi beş gün çalıştığım için ancak hafta sonu ve hafta içi akşamları destek olabiliyorum onun haricinde ufak bir kızımız var kızıma ilgi gösteriyorum akşamları kızımla vakit geçiriyorum mümkün oldukça onu eşimden uzak tutmaya çalışıyorum çünkü eşimin dikkatini dağıtıyor. Aynı zaman da eşimin çizimlerine destek oluyorum fikir veriyorum. Eminönü civarında çalışıyorum ben bu sebeple buradaki yerlerden boyasıdır fırçasıdır, bunları temin ediyorum eşime destek oluyorum" şeklinde konuştu.



"EV HANIMLARI BU GİBİ YOLLARLA EV EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLAYABİLİR" Eşinin başta bu işe hobi olarak başladığını dile getiren Kaplıca, "Bir buçuk aydır bu işle uğraşıyor, biz bu işe girerken çok büyük beklentiler içinde başlamadık en başta hobi sonrasında ufak ufak aile bütçemize bir katkı sağlasın istedik. Tabi ki ev hanımları da bu işe başlayıp ilerletebilirler ciddi güzel fikirleri olan ev hanımları bu işi yapabilir bir mutfak masrafıdır çocuğunuzun mamasıdır bezidir onlara destek olabilirler" açıklamalarında bulundu. Genç anne, sosyal medyada çalışmalarını sergilemeye ve satışa sunmaya devam ediyor.



(Ali Canberk Özbuğutu - Fırat Aksoy - Murat Ergin/ İHA)

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