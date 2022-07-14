Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahıs kontrol edildi. Şahsın üst aramasında ekipler, poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken şahıs ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Poşet içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika

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