Poşet içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika
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Poşet içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

14.07.2022 21:34
Poşet içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahıs kontrol edildi. Şahsın üst aramasında ekipler, poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Poşet içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Poşet içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika
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