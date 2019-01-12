"Poşet konusu atık sorunumuzun görünen yüzü"
31 dakika önce
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, "Sıfır atık kavramını sadece poşete indirgeyen bir yaklaşım olarak doğru bulmuyoruz.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, "Sıfır atık kavramını sadece poşete indirgeyen bir yaklaşım olarak doğru bulmuyoruz. Çünkü poşet konusu, atık sorunumuzun sadece görünen yüzü ama tehlikeli atıklar gibi görünmeyen meselelerimiz de var" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:42
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