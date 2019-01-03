Son Dakika Haberleri: Poşet Paralı Olunca, Köylü Kadınlar Bez Çanta Üretmeye Başladı

Poşet Paralı Olunca, Köylü Kadınlar Bez Çanta Üretmeye Başladı

1 saat önce

Çanakkale'nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi Akçakoyun köyünde kadınlar katıldıkları kursta kendi el emekleri ile bez çantalar dikiyor.

Poşet Paralı Olunca, Köylü Kadınlar Bez Çanta Üretmeye Başladı, System.String[]
Çanakkale'nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi Akçakoyun köyünde kadınlar katıldıkları kursta kendi el emekleri ile bez çantalar dikiyor.

Türkiye gündemini alan poşet tartışmaları devam ederken, Akçakoyun kadınları katıldıkları Yenice Halk Eğitimi Merkezi Akçakoyun Kurs Merkezinde bir yandan eğitimlerine devam ederken, bir yandan da bez çanta üretimi yapıyorlar. Poşetlerin para ile satılmasının ardından file ve bez çanta ihtiyacının arttığını fark eden köylü kadınlar, usta öğreticileri A. Filiz Elmas'ın öncülüğünde bez çanta üretimine başladılar. Ürettikleri çantaları satmak için destek bekleyen köylü kadınlar yaptıkları çantalar ile hem aile ekonomilerine hem de çevreye katkıda bulunmak istiyorlar. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Kalkım, Çanakkale, Akçakoyun, Yenice, Ekonomi
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