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Poşet sauna

6 saat önce

Poşet sauna İstanbul'da bazı vatandaşlar Kasım ayında deniz keyfi yaparken, zayıflamak için poşetin içine giren vatandaş ilginç bir görüntü oluşturduİSTANBUL - İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.

Poşet sauna

İstanbul'da bazı vatandaşlar Kasım ayında deniz keyfi yaparken, zayıflamak için poşetin içine giren vatandaş ilginç bir görüntü oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi. Sahilde, zayıflamak için poşetin içine giren vatandaş ise ilginç bir görüntü oluşturdu.

Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanırken, Bebek sahilinde vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.

Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girerek sauna niyetine kullanması ilginç görüntüler oluşturdu.

Poşet sauna

Kilo Vermek, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:18 Kaynak: İHA
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