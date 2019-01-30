Son Dakika Haberleri: Poşet üreten 5 firma bankaların takibinde

Poşet üreten 5 firma bankaların takibinde

4 dakika önce

Ege Bölgesi Sanayi Odası Plastik Ambalaj Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erdoğan Çiçekçi, 20 bin ton poşet üreten 5 firmasını bankaların takibe aldığını söyledi.

Poşet üreten 5 firma bankaların takibinde, System.String[]
Ege Bölgesi Sanayi Odası Plastik Ambalaj Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erdoğan Çiçekçi, 20 bin ton poşet üreten 5 firmasını bankaların takibe aldığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:03 

Plastik, Ege, Ekonomi
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