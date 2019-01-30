Poşet üreten 5 firma bankaların takibinde
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Plastik Ambalaj Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erdoğan Çiçekçi, 20 bin ton poşet üreten 5 firmasını bankaların takibe aldığını söyledi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Plastik Ambalaj Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erdoğan Çiçekçi, 20 bin ton poşet üreten 5 firmasını bankaların takibe aldığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:03
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