Poşet üretimine çapraz kontrol
9 dakika önce
Piyasada kayıt dışılık olmaması amacıyla plastik poşet üreticilerinin ürettikleri ve marketlere sattıkları poşet miktarları izlenecek.
Piyasada kayıt dışılık olmaması amacıyla plastik poşet üreticilerinin ürettikleri ve marketlere sattıkları poşet miktarları izlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:15
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