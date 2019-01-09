Son Dakika Haberleri: Poşet üretimine çapraz kontrol

Poşet üretimine çapraz kontrol

9 dakika önce

Piyasada kayıt dışılık olmaması amacıyla plastik poşet üreticilerinin ürettikleri ve marketlere sattıkları poşet miktarları izlenecek.

Poşet üretimine çapraz kontrol, System.String[]
Piyasada kayıt dışılık olmaması amacıyla plastik poşet üreticilerinin ürettikleri ve marketlere sattıkları poşet miktarları izlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:15 

Ekonomi
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