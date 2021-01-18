Poşet ve tepsiyle kızak keyfi - Son Dakika

Poşet ve tepsiyle kızak keyfi

18.01.2021 10:08

Poşet ve tepsiyle kızak keyfi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar temin ettikleri poşet, tepsi ve tahtalarla doyasıya kaydılar.

Poşet ve tepsiyle kızak keyfi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar temin ettikleri poşet, tepsi ve tahtalarla doyasıya kaydılar.

İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çocuklar ise bunu fırsata çevirdi. Pandemiden dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 13.00-16.00 saatleri arasında ailelerinin gözetiminde dışarıda oyunlar oynayarak zaman geçiriyor. Karın yoğunluğunu fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki yokuşlarda poşet, tepsi ve tahtalarla gönüllerince kayma keyfini yaşadılar.

Belli saatlerde dışarı çıktıklarını dile getiren çocuklar, "Karın çok olmasını fırsat bilerek arkadaşlarla birlikte temin ettiğimiz poşet, tepsi ve tahtalarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimiz başladığı anda da bizler eve geçip uzaktan eğitim yapıyoruz" dedi.

Poşet ve tepsiyle kızak keyfi
Poşet ve tepsiyle kızak keyfi
Poşet ve tepsiyle kızak keyfi
Poşet ve tepsiyle kızak keyfi
Poşet ve tepsiyle kızak keyfi

Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Poşet ve tepsiyle kızak keyfi - Son Dakika


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