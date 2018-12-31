Son Dakika Haberleri: Poşete Alternatif Olması İçin File Örüyorlar

Poşete Alternatif Olması İçin File Örüyorlar

1 saat önce

Artvin Yusufeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "pazar filesi örme kursu" açıldı.

Poşete Alternatif Olması İçin File Örüyorlar, System.String[]
Artvin Yusufeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "pazar filesi örme kursu" açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selim Sılacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak ayı itibarıyla alışverişlerde ücretli olacak poşetlere alternatif ürün üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sılacı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında çok sayıda kurs açtıklarını, pazar filesi örme kursunun da bunlardan biri olduğunu ifade ederek, "İlk defa böyle bir kurs açtık. Yaklaşık 30'a yakın kursiyerimiz var. File örmeyi öğrenen kursiyerlerimiz kendi ihtiyaçlarını karşıladığı gibi talep halinde ördükleri fileleri satarak gelir elde edebilecek." dedi.

Erkekler için yapılan filelerin sade, kadınlara yönelik filelerin ise desen ve motif bakımından daha zengin olduğunu belirten Sılacı, "Bir pazar filesi tığ, örgü, ilmek teknikleri kullanılarak 2-3 saat içerisinde tamamlanabiliyor. Filede değişik ipler de kullanılıyor. File yaklaşık 3-4 lira gibi bir rakama mal oluyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:07 Kaynak: AA

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