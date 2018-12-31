Poşete Alternatif Olması İçin File Örüyorlar
1 saat önce
Artvin Yusufeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "pazar filesi örme kursu" açıldı.
Artvin Yusufeli
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "pazar filesi örme kursu" açıldı. Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Selim
Sılacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak ayı itibarıyla alışverişlerde ücretli olacak poşetlere alternatif ürün üretmeyi amaçladıklarını söyledi.
Sılacı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında çok sayıda kurs açtıklarını, pazar filesi örme kursunun da bunlardan biri olduğunu ifade ederek, "İlk defa böyle bir kurs açtık. Yaklaşık 30'a yakın kursiyerimiz var. File örmeyi öğrenen kursiyerlerimiz kendi ihtiyaçlarını karşıladığı gibi talep halinde ördükleri fileleri satarak gelir elde edebilecek." dedi.
Erkekler için yapılan filelerin sade, kadınlara yönelik filelerin ise desen ve motif bakımından daha zengin olduğunu belirten Sılacı, "Bir pazar filesi tığ, örgü, ilmek teknikleri kullanılarak 2-3 saat içerisinde tamamlanabiliyor. Filede değişik ipler de kullanılıyor. File yaklaşık 3-4 lira gibi bir rakama mal oluyor." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:07 Kaynak: AA
İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın