Poşete Alternatif Olması İçin File Örüyorlar

Muş
'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde "pazar filesi örme kursu" açıldı.
Kursta, alışverişte kullanılması için farklı renklerde file üretiliyor.
Merkez Koordinatörü Emel Alakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla file üretimine başladıklarını söyledi.
Üretilen fileleri satışa sunduklarını anlatan Alakuş, "Naylon poşetler paralı olunca biz de pazar filesi örme kursu açtık. Kursa katılan 20 öğrencimiz makro ipliğinden file üretimine başladı. Burada üretilen fileleri satarak gelir elde ediyoruz." dedi.
Alışverişte file kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Alakuş, "Yıllar önce teyzelerimiz, ninelerimiz, annelerimiz file ve çanta ile pazara gidiyorlardı. Eskiden zaten olan bir şeydi. Burada yeni üretimine başladık. Amacımız plastik poşetlere son vermek ve yeniden fileye dönüş yapmak." diye konuştu.
Kursiyerlerden Özlem Yüce de poşetlerin çevreye zarar verdiğini anımsatarak, "Plastik
poşetlerin kaldırılmasıyla file üretimine başladık. Bundan sonra filelerle alışverişimizi yapacağız." ifadesini kullandı.