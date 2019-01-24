Poşete Para Verme Kendin Yap!
15 dakika önce
Poşet paralı olunca herkes tepki gösterdi, ben ise 2 farklı #kendinyap poşet alternatifi hazırladım. Bu torbaları uzun süre alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.
Poşet paralı olunca herkes tepki gösterdi, ben ise 2 farklı #kendinyap
poşet alternatifi hazırladım. Bu torbaları uzun süre alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Böylece hem çevreye zarar vermemiş hem de 25 kuruş harcamamış olursunuz.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:06 Kaynak: Youtube
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