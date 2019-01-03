Poşete Para Vermemek İçin Aldıklarını Market Arabasıyla Taşıdı

Tokat'ta marketten alışveriş yapan bir vatandaş poşet ücreti ödememek için aldığı ürünleri market arabasına doldurarak otomobiline kadar taşıdı.

Tokat'ta marketten alışveriş yapan bir vatandaş poşet ücreti ödememek için aldığı ürünleri market arabasına doldurarak otomobiline kadar taşıdı.



Doğada çözülmesi uzun yıllar alan naylon poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren uygulama ile poşetlerin 25 kuruş ücretlendirilmesine farklı tepkiler geldi. Kimi vatandaşlar poşet parasını vererek alış verişini tamamlarken, para vermek istemeyenler ise çeşitli yöntemlere başvurdu. Bir vatandaş alışveriş yaptıktan sonra poşet istemedi, aldığı ürünleri market arabasına doldurarak metrelerce uzaktaki otomobiline market arabası ile taşıdı.



"4 poşet parası 1 ekmek parası"



Poşet uygulamasına katıldığını ifade eden Kadir Uçar, "Devlet yasak koydu bizde almıyoruz. Aldığım ürünleri market aracı ile götürüp direkt arabama koyacağım. Böyle daha rahat, doğaya zararı varsa ben uyarım. Poşet parası vereceğime taşırım. 4 poşet alacaktım. 4 poşet parası 1 ekmek parası oda bende kaldı" diye konuştu.



Birçok vatandaş ise ücretsiz olan manav, şarküteri ve ekmek reyonunda kullanılan 15 mikronun altındaki poşetleri kullandı. Kapsam dışı bırakılan 500x350 milimetreden küçük şeffaf poşetlere aldıkları ürünleri koyan vatandaşlar dikkat çekti. - TOKAT

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

"Biz de Kâr Etmiyoruz"

Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı

Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu

Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar