Son Dakika Haberleri: Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yaptı

Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yaptı

1 saat önce

Poşete para vermemek için montunu poşet yaptıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı.

Poşete para vermemek için montunu poşet yaptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı. Paylaştığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
1 ocaktan itibaren poşetlerin paralı olması nedeniyle inegöl'de ikamet eden bir Taner G isimli vatandaş tepki göstermek için aldığı ürünleri kendi giydiği montun içine koyarak tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Tane G sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:00 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, Genel
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