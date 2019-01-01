Son Dakika Haberleri: Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yaptı

Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yaptı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermemek için montunun içine koydu.

Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yaptı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermemek için montunun içine koydu.

İnegöl'de ikamet eden Taner G. isimli vatandaş, 1 Ocak'tan itibaren poşetlerin paralı olması nedeniyle marketten aldığı ürünleri giydiği montun içine koyarak tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Tane G., görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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