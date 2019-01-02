Poşetin Paralı Olmasına Tepki Gösteren Adam Konuştu
1 saat önce
Poşetin paralı olmasına tepki gösteren adam konuştuBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermemek için montunun içine koydu.
Poşetin paralı olmasına tepki gösteren adam konuştu
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermemek için montunun içine koydu. Poşetin paralı olmasına tepki gösteren Taner Gökçe
, İHA'ya konuştu.
İnegöl'de ikamet eden Taner Gökçe, 1 Ocak'tan itibaren poşetlerin paralı olması nedeniyle marketten aldığı ürünleri giydiği montun içine koyarak tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Taner Gökçe, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
"Gerekirse pantolonu çıkartırım"
İHA'ya konuşan Taner Gökçe, poşetlerin paralı olmasına tepki göstermek için video çektiğini söyleyerek, "Markete gidip alışverişimi yaptım. Bunu her gün yapıyorum. Kasaya geldiğim sırada benden poşet parası istediler. Benden neden poşet parasını istedikleri sordum. Çalışan görevli yeni yasa gereği poşetlerin ardık paralı olduğunu söyledi. Ben de buna tepki olsun, halkımız görsün diye kendi montumda çareyi buldum. Çünkü arabama baktım poşet bulamadım gerekirse pantolonumu çıkartırım böylelikle poşet masrafı da yapmam dedim. Çektiğim videoyu sosyal medya hesabında paylaştığımda yoğun bir ilgi gördü. Açıkçası ben de böyle bir ilgi beklemiyordum. Sadece tepkimi göstermek istedim. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Umarım devletimiz gerekenleri yapar" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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