Son Dakika Haberleri: Poşetinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
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Poşetinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Kartal'da şüphe üzerine durdurulan kişinin taşıdığı poşette uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Poşetinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı, System.String[]
Kartal'da şüphe üzerine durdurulan kişinin taşıdığı poşette uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Soğanlık Yeni Mahalle'de şüphe üzerine Cemil T'yi durdurdu.
Şüphelinin elindeki poşette yapılan incelemede, 23 uyuşturucu hap, 10 gram satışa hazır uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Cemil T'nin evinde yapılan aramada da 396 gram uyuşturucu, 477 uyuşturucu hap ve hassas terazi bulundu.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:27 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Kartal, Güncel
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