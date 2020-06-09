Poşetini taşıdıkları kadının bileziklerini almaya çalışan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin T.Z. (29) ve M.D. (25) olduğunu belirledi.

Aynı gün yine Karakaçan'ın evine giden bu kişiler, kapıda zorla kolundaki bilezikleri almaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy ilçesinde 2 kişi, marketten dönen Meliha Karakaçan'a poşetleri taşımasında yardım etti.

Tekirdağ 'da marketten dönen bir kadının poşetlerini taşıdıktan sonra bileziklerini almaya çalıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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