Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu - Son Dakika
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Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

6 saat önce

Karabük'te etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar poşetlerle ve tepsilerle kayarak karın tadını çıkardı.

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu, System.String[]

Karabük'te etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar poşetlerle ve tepsilerle kayarak karın tadını çıkardı.


Karabük genelinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. Bahçelievler Mahallesi'nde poşetini alan vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı. Poşetlerle ve tepsilerle kayan vatandaşlar eğlenirken küçük kazalarda yaşandı.


Sonay Aslan adlı vatandaş, uzun zamandır kar yağmasını beklediklerini belirterek, "İlk defa bu kadar eğlenceli bir kar atmosferindeyiz. Çok güzel sarıyor inşallah böyle devam eder. 4 yıldan beri ilk defa bu kadar kar yağdı" derken, poşetiyle kayan Adnan Çakır adlı vatandaş ise uzun zamandır keyif veren bir kar yağdığını belirtti.


Tehlikeli eğlence


Karabük'te bazı gençler ise halatla bir otomobile bağladıkları kayakla kaydı. Otomobil kayağa binen gençleri çekerken, kazaya davetiye çıkardı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde otomobilin gençleri çektiği kısa süre sonra hızlanarak gözden kaybolduğu görülüyor.


Öte yandan Karabük Valiliği tarafından engelli ve hamile personele bir gün idari izin verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 24 Ocak Cuma günü merkez ilçe, Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Ovacık ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamile kamu görevlileri herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi. - KARABÜK

Bahçelievler Mahallesi, Karabük, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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