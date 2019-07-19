Poşetle uyuşturucu satan kişi tutuklandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta poşetle uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:46 Kaynak: AA
'ta poşetle uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi.
Ekipler, merkez Onikişubat
ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde paket halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Bu kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen Ahmet D. ekiplerce yakalandı.
Ahmet D'nin elindeki poşet içerisinde 7,35 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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