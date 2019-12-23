Poşetlediği paraları unutup sigaraları çalan zanlı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Poşetlediği paraları unutup sigaraları çalan zanlı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Poşetlediği paraları unutup sigaraları çalan zanlı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerine giren zanlı, poşete koyduğu paraları unutup yanında sigaraları götürdü, yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Poşetlediği paraları unutup sigaraları çalan zanlı güvenlik kamerasında, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerine giren zanlı, poşete koyduğu paraları unutup yanında sigaraları götürdü, yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Osman Gözel'e ait markete giren kimliği belirlenemeyen hırsızlık zanlısının şaşkınlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Markette önce kasadaki madeni paraları poşete koyan zanlı, para dolu poşeti masaya bıraktıktan sonra raflardaki sigaraları montunun içerisine doldurmaya başladı. Daha sonra bundan vazgeçen zanlı, sigaraları poşetlere doldurdu.

Sigara dolu poşetleri alan zanlı, masa üstündeki para dolu poşeti unutarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

İş yeri sahibi Osman Gözel, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının sabah saat 04.00 sıralarında iş yerinin kepenklerini kırarak içeri girdiğini belirterek, "Sabah iş yerine geldiğimizde kepenklerin kırık olduğunu görünce önce güvenlik kamerasını izledik, sonra da durumu polise bildirdik. 15 bin lira civarında zararımız var. Hırsız, sadece sigaraları almış, Bozuk paraları poşeti koymuş ama masanın üstünde unutmuş gitmiş." dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:48 Kaynak: AA
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