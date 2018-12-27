Son Dakika Haberleri: Poşetler manav, şarküteri ve ekmek reyonunda ücretsiz olacak

Poşetler manav, şarküteri ve ekmek reyonunda ücretsiz olacak

2 saat önce

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Altunbilek, "Şarküteri, ekmek-unlu mamuller ve manav reyonlarındaki hışır poşetler ücretsiz olacak.

Poşetler manav, şarküteri ve ekmek reyonunda ücretsiz olacak, System.String[]
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Altunbilek, "Şarküteri, ekmek-unlu mamuller ve manav reyonlarındaki hışır poşetler ücretsiz olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:14 

Türkiye Partisi, Ekonomi
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