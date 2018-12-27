Poşetler manav, şarküteri ve ekmek reyonunda ücretsiz olacak
2 saat önce
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Altunbilek, "Şarküteri, ekmek-unlu mamuller ve manav reyonlarındaki hışır poşetler ücretsiz olacak.
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Altunbilek, "Şarküteri, ekmek-unlu mamuller ve manav reyonlarındaki hışır poşetler ücretsiz olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:14
Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak
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