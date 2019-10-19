Son Dakika Haberleri: Poşetlere doldurduğu kumla kışa karşı önlem alıyor
Son Dakika Güncel Poşetlere doldurduğu kumla kışa karşı önlem alıyor

Poşetlere doldurduğu kumla kışa karşı önlem alıyor

30 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Taner Şahin (36) kış öncesi çatısız olan evinin damına brandayla kapatarak, poşetler içine doldurduğu kumlarla önlem aldı.

Poşetlere doldurduğu kumla kışa karşı önlem alıyor, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Taner Şahin (36) kış öncesi çatısız olan evinin damına brandayla kapatarak, poşetler içine doldurduğu kumlarla önlem aldı.


Yüksekova ilçesinde kışın çetin geçtiğini bilen vatandaşlar, yağmur ve kar suyuna karşı önceden önlemlerini alarak çatısız damlara serilen branda üzerine bırakılan kumlu poşetlerle evlerini koruyorlar. Yüksekova'ya bağlı Esenyurt Mahallesinde ikamet eden Taner Şahin (36) havaların soğumasıyla beraber, kış öncesi çatısız olan evinin damına büyük brandayla kaplayarak ve daha sonra satın aldığı poşetlere kumlar doldurarak brandanın üzerinde önlemini sağlıyor. Maddi imkansızlıktan dolayı evinin damına çatı yapamayan Taner Şahin, önlem olarak ise satın aldığı branda ve poşetlerin içine aldığı kumlarla ailesini yağmur ve kar suyundan muhafaza ediyor. Evinin kapısında poşetlere kumlar doldurarak, duvara dayadığı merdivenle dama çıkartarak brandanın üzerine sırayla bırakıyor. Evin damına branda ve poşetlerle önlem alan Taner Şahin; "Ben maddi durumdan dolayı çatımı yapamadım. Brandayla kapatmak zorunda kalıyorum. Kış boyunca böyle bir çözümle devam etmek zorundayız. Yağmur ve kar suyundan koruyabilmek ve eve su damlamaması için böyle bir çözüm ürettik. Kış bitene kadar bu branda ve kumlu poşetler damın üzerinde olacaktır" dedi. - HAKKARİ

Taner Şahin, Yüksekova, Esenyurt, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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