Son Dakika Haberleri: Poşetli telefon hırsızı kamerada
Son Dakika Güncel Poşetli telefon hırsızı kamerada

Poşetli telefon hırsızı kamerada

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde telefon hırsızlığı kameraya yansıdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde telefon hırsızlığı kameraya yansıdı. İzinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdi.

Olay, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Türk'e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı. İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay ani ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdiği görülüyor. Cam kapıyı omuz atarak kıran zanlı, içeri girip vitrindeki telefonları toplayıp cebine koyuyor ve çıkıp izini kaybettiriyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Poşetli telefon hırsızı kamerada

Samsun, Bafra, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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