Son Dakika Haberleri: Poşetli telefon hırsızı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Poşetli telefon hırsızı tutuklandı

Poşetli telefon hırsızı tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçiren telefon hırsızı tutuklandı.

Poşetli telefon hırsızı tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçiren telefon hırsızı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 19 gün önce Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi'nde Fatih Türk'e ait iş yerinin camını kırarak 4 adet telefon çalan şüpheli Sedat D. (38), Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sedat D., mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Tekel, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
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