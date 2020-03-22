Poşetsiz ekmek satanlara ceza kesilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Poşetsiz ekmek satanlara ceza kesilecek - Son Dakika

Poşetsiz ekmek satanlara ceza kesilecek

6 saat önce

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 1 Ocak 2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda unlu mamul ve ekmek satışı yapan işletmelere ambalaj kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Poşetsiz ekmek satanlara ceza kesilecek, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 1 Ocak 2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda unlu mamul ve ekmek satışı yapan işletmelere ambalaj kullanma zorunluluğu getirilmişti. Dünyayı etkisi altına alınan korona virüs salgını karşısında denetimlerini arttıran zabıta ekipleri poşetsiz ekmek satan işletmelere ceza kesiyor.


Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla denetimlerini de sıklaştırdı. Gıda ürünlerinin hijyenik koşullarda satılıp satılmadığını denetleyen zabıta ekipleri, ambalajsız ekmek satan fırın, unlu mamul üretici ve marketleri uyarıyor.


"Her şey insanımız için"


Tüm vatandaşları 'Evde Kal' çağrısını uygulamaya davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Korona virüs salgını için tüm tedbirleri aldık. Sokaklarımız, caddelerimiz, minibüslerimiz, taksiler her yer dezenfekte ediliyor fakat bu yine de dışarı çıkabiliriz anlamına gelmiyor. Lütfen devletimizin uyarılarını dikkate alalım. Unlu mamulleri ambalajsız satan işletmeler ekibim tarafından denetleniyor. Herkes tedbirini almak zorunda. Büyükçekmece Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Her şey insanımız için" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:22 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Hakkari halkı çağrılara uydu, caddeler boş kaldı 68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Cristiano Ronaldo'dan Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı         
11:40
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın         
11:28
"Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı         
11:21
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda         
10:12
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu         
01:05
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:07:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Poşetsiz ekmek satanlara ceza kesilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]