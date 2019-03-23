Son Dakika Haberleri: Poşette beyanname düzenlemesi

Poşette beyanname düzenlemesi

1 saat önce

Plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi.

Poşette beyanname düzenlemesi, System.String[]
Plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi. Buna göre, beyannameler 24 Nisan'da verilecek, geri kazanım katılım payları 30 Nisan'da ödenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:17 

Plastik, Ekonomi
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