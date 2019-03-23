Poşette beyanname düzenlemesi
1 saat önce
Plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi.
Plastik
poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi. Buna göre, beyannameler 24 Nisan'da verilecek, geri kazanım katılım payları 30 Nisan'da ödenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:17
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