Son Dakika Haberleri: Poşette Bulduğu 300 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Poşette Bulduğu 300 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde, bir lokanta işletmecisinin sipariş verdiği gıda malzemelerinin yer aldığı poşetten 300 bin lira çıktı.

Poşette Bulduğu 300 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde, bir lokanta işletmecisinin sipariş verdiği gıda malzemelerinin yer aldığı poşetten 300 bin lira çıktı. Lokantacı, aynı gün parayı sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde lokanta işleten Mustafa Gümrükçüoğlu, toptancı firmasından gıda malzemeleri siparişi verdi.

Bir süre sonra gelen malzemeleri açan Gümrükçüoğlu, poşetin içinde para olduğunu fark etti. Parayı sayan ve 300 bin lira olduğunu tespit eden Gümrükçüoğlu, durumu sipariş verdiği firma yetkililerine iletti.

Yetkililerle görüşen Gümrükçüoğlu, yanlışlıkla malzeme poşetine konulduğunu öğrendiği parayı firma yetkililerine teslim etti.

Gümrükçüoğlu, yaşananları şöyle anlattı:

"Malzemeler siyah poşetlerle geldi, burası yoğun diye poşetleri içerideki kısma aldık. Sonra müşteriler sakinleşince baktık ki poşetlerin birinde para var. Alışveriş yaptığımız arkadaşlara haber verdik. Arkadaşlar ev satmış ve borçlarını ödeyeceklerdi. Aradık 'bunun içinde para var, gel paranı al' dedik. Aynı gün de parayı sahibine teslim ettik. Biz insanlık görevimizi yaptık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:59 Kaynak: AA

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