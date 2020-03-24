Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu - Son Dakika
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Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, plastik poşet içinde kafası kesilmiş halde ölü yavru köpek bulundu.

Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, plastik poşet içinde kafası kesilmiş halde ölü yavru köpek bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Özer Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan geçen mahalleli gelen kokular üzerine plastik bir poşetin içinde kafası kesilmiş ölü yavru köpek buldu. İhbar üzerine Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile polis ekipleri olay yerine gelerek, inceleme yaptı. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Köpek belediye ekiplerince gömüldü.Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, yaşananların vahşet olduğunu ve olayı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ülkemiz zor günlerden geçerken böylesine bir vahşetle karşılaştık. Bu olay bizi derinden üzdü. Bir insan bir hayvana bunu nasıl ve neden yapar? Yaşananları kınıyor, sorumluların bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.


Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:23 Kaynak: DHA

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