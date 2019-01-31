Son Dakika Haberleri: Poşetteki Yoğurt Kaplarından Uyuşturucu Çıktı

Poşetteki Yoğurt Kaplarından Uyuşturucu Çıktı

33 dakika önce

VAN'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Doğan Yakut'un elindeki poşette arama yapıldı.

Poşetteki Yoğurt Kaplarından Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
VAN'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Doğan Yakut'un elindeki poşette arama yapıldı. Poşetin içinde bulunan 2 yoğurt kabında, 995 gram metamfetamin ele geçirildi.

Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van- Hakkari yolunda yürüyen Doğan Yakut'un hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine durdurulan Yakut'un elindeki poşette arama yapıldı. Poşetin içinde bulunan 2 yoğurt kabında, 995 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Yakut, sorgulanmak üzere  Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Doğan Yakut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:34 Kaynak: DHA

Polis, Van, Güncel
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