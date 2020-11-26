Poskıran'da yol sevinci - Son Dakika

Poskıran'da yol sevinci

26.11.2020 17:59
Poskıran'da yol sevinci, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge İlçesini ziyaret ederek Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge İlçesini ziyaret ederek Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

7 mahallenin ortak kullandığı 40 Km'lik yolda asfalt serimi gerçekleştirdiklerini belirten Gürkan, "MASKİ ve Yol Asfalt ekiplerimiz ilçelerimize çok büyük yatırımlar gerçekleştiriyor" dedi.

Malatya'nın ulaşım noktasında, mahalle ve mezra grup yolları açısından coğrafi koşullardan dolayı yol akslarının oldukça önemli olduğu Pütürge İlçesi'ne bir inceleme gezisi gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında yerinde bilgiler aldı. Pütürge ilçesi Poskıran bölgesine yapılan ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile şube müdürleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Pütürge ilçesi Poskıran bölgesinde gerçekleştirilen yaklaşık 40 km'lik yolda yapılan incelemeler sırasında söz alan AK Parti Pütürge Meclis Üyesi Hasan Karakaş, Pütürgeliler'in yapılan yeni yollarla birlikte ulaşımda yaşadığı sorunların büyük oranda giderileceğini söyledi. Karakaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Büyükşehir Belediyemiz Malatya'nın bütün ilçelerine büyük hizmetler yapmakta. Bugün de Pütürge ilçemize yapılan hizmet ve yatırımları yerinde incelemek üzere ilçemize teşrif ettiler. Pütürge ilçemizin Poskıran bölgemizde 40 km'ye yakın asfalt çalışması yapıldı. Çok önemli mahallelerimizin kesişme noktaları asfaltlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi iki yıl içerisinde asfaltsız yer kalmayacak. Bizde başkanımızla birlikte Malatya'mıza, Pütürge'mize hizmet edeceğiz. Yaptığı hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen hizmet ve yatırımları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Pütürge ilçemizin girişinde Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Poskıran bölgemizde yapılan asfalt çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Bu bölgemizde 7 mahallemizin kullandığı yolarımızda yaklaşık 40 km'lik asfalt çalışması gerçekleştirdik. Pütürge ilçemize toplamda yaklaşık olarak 200'km asfalt çalışması gerçekleştirildi. Eksikleri de önümüzdeki asfalt sezonunda tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyemize ait ana arterlerle ilgili asfaltsız hiçbir yer bırakılmaması noktasındaki talimatlarımız yerine getirilmiş olacaktır. MASKİ Genel Müdürlüğümüzde ilçelerimizde yoğun bir çalışma içerisinde. İçme suyu, kanalizasyon ve sulama amaçlı projeler hazırlanarak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Belediyemizin tüm birimleri gerekli bütün hazırlıkları ve çalışmaları yapmaktalar. Yapılan bu çalışmaların neticelerini de hemşerilerimizin taktirle karşılıyor olması bizleri mutlu ediyor. Bu çalışmaların Pütürgeli hemşerilerime ve Poskıranlılara hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Poskıran'da yol sevinci
Poskıran'da yol sevinci
Poskıran'da yol sevinci

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Selahattin Gürkan, Malatya, Pütürge, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Poskıran'da yol sevinci - Son Dakika


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