Posof 12. Aşıklar ve türkü şöleni renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Posof 12. Aşıklar ve türkü şöleni renkli görüntülere sahne oldu

24.07.2022 13:05

Posof 12. Aşıklar ve türkü şöleni renkli görüntülere sahne olduARDAHAN Ardahan'ın Posof İlçesinde pandemi dolayısıyla iki yıldır yapılamayan geleneksel Aşıklar ve Türkü Şöleninin on ikincisi hafta sonunda yapıldı.

Posof 12. Aşıklar ve türkü şöleni renkli görüntülere sahne oldu

ARDAHAN Ardahan'ın Posof İlçesinde pandemi dolayısıyla iki yıldır yapılamayan geleneksel Aşıklar ve Türkü Şöleninin on ikincisi hafta sonunda yapıldı.

Programın açılış gününde aşıklar ve vatandaşlar Posof şehitliğine kadar yürüdüler. Okunan Kuran-ı kerim'den sonra dua edilerek şehitlik ziyareti yapıldı. Posof ilk okulu önünde başlayan programda aşıklar atışmalar yaparken Posof'lu eski aşıklardan Efkari, Üzeyir, Zülali, Müdami, Cafer cevheri ve diğer aşıklar da unutulmadı. Türkiye ve Azerbaycan dan gelen aşıklarla beraber 10 aşık programa katılarak aşıklık geleneğini yaşattılar. Posoflu Aşık Müdami nin oğlu Aşık Hikmet Arifi Ataman rahatsızlığından dolayı programa seyirci olarak katıldı. Müdami nin diğer aşık oğlu Halil İbrahim Ataman da babasının şiirlerinden okudu.

İkinci günü ise mesire alanında başlayan programa katılan vatandaşların sayısı binleri geçti. Bursa, İstanbul ve Kocaeli'nden otobüslerle gelen Posoflular ise ayrı bir canlılık kattılar. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Posof kaymakamı Ahmed Çelik, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar la beraber Bursa dan gelen belediye başkanları ve dernek yöneticileriyle beraber Ardahan milletvekili Orhan Atalay da programa renk kattılar. Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapılarak kültüre sahip çıkılmasının önemi anlatıldı.

Aşıkların atışmalarından başka halk türküleri okundu ve halaylar çekildi. Yüzlerce seyircinin katıldığı halaylara vali, milletvekili ve belediye başkanları da katıldılar. Posof ta gelenek haline gelen deve oyunundan sonra Kafkas halk oyunları ekibi gösterileriyle ayrı bir heyecan kattı.

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Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Ardahan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Posof 12. Aşıklar ve türkü şöleni renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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