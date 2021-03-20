ARDAHAN Dağdan gelen çığ, köyleri elektriksiz bıraktı - Son Dakika

ARDAHAN Dağdan gelen çığ, köyleri elektriksiz bıraktı
20.03.2021 20:41
Dağdan gelen çığ, köyleri elektriksiz bıraktıKAR yağışının etkili olduğu Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze ve Derindere köyleri arasına çığ düştü.
Dağdan gelen çığ, köyleri elektriksiz bıraktı
KAR yağışının etkili olduğu Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze ve Derindere köyleri arasına çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu elektrik direklerinin yıkılmasıyla 2 köy elektriksiz kaldı.
Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Balgöze köyü ile 27 kilometre uzaklıktaki Derindere köyleri arasındaki dereye bugün öğle saatlerinde çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığ düşmesinde, elektrik direkleri yerinden söküldü. Çığ nedeniyle köyler elektriksiz kalırken bölgeye gelen köylüler, yaşananları şaşkınlıkla izledi.
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