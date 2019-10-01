Son Dakika Haberleri: Posof'a dönüşler başladı
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Posof'a dönüşler başladı

1 saat önce

Yıllardan beri devamlı göç veren serhat ilçe Posof a geri dönüşler başladı.

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Yıllardan beri devamlı göç veren serhat ilçe Posof a geri dönüşler başladı.


Posof'un 49 köyü ve mahalleleriyle beraber 56 yerleşim yeri olmasına rağmen bazı köylerde yaşayan insan kalmadı. Yurt dışında ve Türkiye'nin değişik illerinde yerleşen Posof'lulardan bazıları tekrar köylerine dönmeye başladılar.


Edinilen bilgiye göre, son bir yıl içerisinde 400 aile Posof'a dönüş yaptı. Genelde köylere dönen Posoflular yıkılan evlerinin yerine yeniden evler yapıyorlar. Posof Belediyesinin de iş makineleri desteği ile yeni evlerin yapılmasına devam ediliyor. Fransa dan Eminbey köyüne geri gelen İhsan Coşkun ve diğer kardeşleriyle beraber 6 dairelik apartman yapmaya başladılar.


Sadece 5 ev kalan Sarıdarı köyünde ise ev sayısı 17 ye yükseldi. 90 haneden 3 haneye inen Yayla Alıtı köyünde ise 9 yeni ev yapıldı. - ARDAHAN

Türkiye, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:25 Kaynak: İHA
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