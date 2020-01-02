Posof'a kar yeni yıl ile geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Posof'a kar yeni yıl ile geldi - Son Dakika

Posof'a kar yeni yıl ile geldi

6 saat önce

Ardahan'ın Posof İlçesinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

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Ardahan'ın Posof İlçesinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.


Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı kuraklık endişesini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışının olmadığı Posof'ta yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı Posof vadisinin yeniden beyaza bürünmesine neden oldu. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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