Posof'a kar yeni yıl ile geldi - Son Dakika

Ardahan'ın Posof İlçesinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı kuraklık endişesini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışının olmadığı Posof'ta yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı Posof vadisinin yeniden beyaza bürünmesine neden oldu. - ARDAHAN