Posof'a kar yeni yıl ile geldi - Son Dakika

Posof'a kar yeni yıl ile geldi
6 saat önce
Ardahan'ın Posof İlçesinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
Ardahan'ın Posof İlçesinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı kuraklık endişesini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışının olmadığı Posof'ta yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı Posof vadisinin yeniden beyaza bürünmesine neden oldu. - ARDAHAN
Son Dakika Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor İstanbul'da kısa süreli kar yağdı İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı