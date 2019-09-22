Son Dakika Haberleri: Posof'a mevsimin ilk karı yağdı
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Posof'a mevsimin ilk karı yağdı

1 saat önce

Posof'a mevsimin ilk karı yağdıARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Posof'a mevsimin ilk karı yağdı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. İki gündür devam eden yağmurlardan sonra gece yüksek yerlere kar yağarak Posof sonbaharına bir renk daha katılmış oldu.

Her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip olan saklı cennet Posof, sonbahar da ise ayrı bir renk armonisine kavuşuyor. Dallarda kızaran meyveler, ağaçların sararan yaprakları, bazı ağaçların tamamen kırmızıya bürünmesi, bugün yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte göz kamaştırıyor.

Yüksek kesimlere yağan karın etkisiyle, Ulgar dağı, Arsiyan dağı ve büyük dağ adıyla bilinen Gürcistan sınırında ki dağlar beyaza büründü.

Posof'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan, Posof, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:05 Kaynak: İHA
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