Posof Belediye Meclisince Kaynaşma Yemeği Verildi

Posof
Belediye Başkanı Cahit Ulgar
, "Bu ilçemizi küçültmedik, büyüttük, yapılmayanları yaptık, olmayanları bu ilçe ile buluşturduk. Bunları kaynaklarımızla Posoflu'nun desteğiyle gerçekleştirdik." dedi. Posof Belediyesi
Meclis üyelerince AK Parti
Seçim Bürosu'nda verilen kaynaşma yemeğine Başkan Ulgar, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Ulgar, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar samimiyetten taviz vermediklerini, samimiyet aşkını her zaman öğütlediklerini, çıktıkları yolda da bu aşkla yürüdüklerini söyledi.
Posof'un sadece Posof ve bağlı köylerden ibaret olmadığını, bu kaynaşma yemeğinin de bunun göstergesi olduğunu belirten Ulgar, "Farklı illerin yanı sıra farklı ülkelerde yaşayan 170 bin civarında Posoflu'nun sürekli gözü ve kulağı Posof'ta. Biz bunun farkındayız. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Posof adına öyle bir intiba bırakmışlar ki devletin güvenlik güçleri kimlik sormuyor, piyasa esnafı da para sormuyor. Bu mirası çok iyi korumamız lazım." ifadesini kullandı.
Ulgar, 5 Yıl önce Posof'un kendilerine emanet edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu ilçemizi küçültmedik, büyüttük, yapılmayanları yaptık, olmayanları bu ilçe ile buluşturduk. Bunları kaynaklarımızla Posoflu'nun desteğiyle gerçekleştirdik. Bunu AK Parti'nin bize vermiş olduğu destekle gerçekleştirmiş olduk. Posof'a ne oluyor? Posof büyüyor. Posof hedefine emin adımlarla yürüyor. Hamdolsun yatırımları saymakla usandık, hizmetleri saymakla artık ar ediyoruz. Kimsenin bu gidişata nifak sokmasına Posoflu'nun izin vermeyeceği, görünen bu tablodan bellidir. Gücümüz, kuvvetimiz samimiyet üzerinedir, hizmet üzerinedir, garibanın aşını, işini yükseltme üzerinedir. Bizim çabamız, derdimiz bu. 2014'ten önce vatandaşın 10 bin lira eden tarlası bugün 200 bin lira ediyor."