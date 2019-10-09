Son Dakika Haberleri: Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu
Son Dakika Güncel Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu

Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu

2 saat önce

Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu.

Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu, System.String[]

Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu.


Posof Belediye binası önünde düzenlenen törene Kaymakam Murat Mete, jandarma komutanı, emniyet müdürü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldılar.


İlk konuşmayı yapan Belediye Başkanı Cahit Ulgar, göreve başladığından buyana 22 yeni araç alındığını bu araçların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve kardeş belediyelerin yardımlarıyla alındığını belirtti.


Posof Kaymakamı Murat Mete ise yapılacak hizmetlerde yardımcı olacağını belirterek başarılar diledi.


Okunan Kuran-ı Kerimden sonra dua edilerek kurban kesildi. Yeni araçların bazılarının bulunduğu Belediye binasının önünde kurdele kesilerek araçlar hizmete alındı. - ARDAHAN

Posof Belediyesi, Jandarma, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama
Suriye sınırına sevkiyat! Askeri konvoy sınıra korna ve sirenlerle geldi Doktor ile hasta yakını arasında "Senin karın tam bir edepsiz" tartışması Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:23:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]