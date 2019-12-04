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Posof beyaz örtüsüne büründü

6 saat önce

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe adeta beyaza büründü.

Posof beyaz örtüsüne büründü, System.String[]

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe adeta beyaza büründü.


İlk kar yağışının Ekim ayında yaşandığı Ardahan'ın Posof ilçesinde Kasım ayında da yüksek yerlere kar yağdı. Aralık ayı ile birlikte ilçe merkezi de karla kaplandı. Posof vadisinin beyaza bürünmesi adeta görsel bir şölen oluştururken, kar yağışı sonrası ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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